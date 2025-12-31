Die Ordnungshüter hielten am Dienstag einen VW Tiguan mit drei Personen an Bord an. Die Insassen waren nicht angeschnallt, zudem war die Frontscheibe des Fahrzeugs beschädigt.<BR \/><BR \/>Die drei italienischen Staatsbürger im Alter von 23 bis 45 Jahren verhielten sich auffällig. Bei einer Datenbankabfrage stellte sich heraus, dass sie mehrfach vorbestraft sind – unter anderem wegen Betrugsdelikten wie dem sogenannten „falschen Sohn“-Betrug und Drogendelikten.<BR \/><BR \/>Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug kurz zuvor in der Provinz Genua mittels gefälschtem Bankscheck erworben worden war. Das Auto wurde beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Die drei Italiener, die außerhalb von Südtirol wohnen, wurden angezeigt.