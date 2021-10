Verfolgungsjagd in Brixen: Mann nach Ausbruch aus Hausarrest verhaftet

Am heutigen Samstag wurden die Carabinieri gegen 2 Uhr morgens bei einer routinemäßigen Straßenkontrolle auf einen schnell fahrenden SUV aufmerksam, den sie in der Folge aufhalten wollten. Der Fahrer ignorierte die Aufforderung der Beamten und drückte weiter aufs Gas. Die Carabinieri erkannten im Fahrer eine Person, die sich eigentlich im Hausarrest befinden sollte und nahmen daraufhin umgehend die Verfolgung auf.Der Lenker des Wagens scheute nicht davor zurück bei einer Kreuzung auf die Gegenfahrbahn abzubiegen. Glücklicherweise befanden sich zu dieser Zeit keine Menschen in der Nähe. Die Carabinieri verfolgten den Fahrer bis zu seiner Wohnung. Dort flüchtete der junge Mann ausländischer Herkunft in sein Apartment.Als die Ordnungshüter die Wohnung des polizeibekannten Mannes ausfindig gemacht hatten, forderten sie einen weiteren Streifenwagen an und klingelten an der Tür. Der 25-Jährige öffnete die Tür und täuschte vor, nichtsahnend geschlafen zu haben. Die Carabinieri ließen sich durch die Aussagen des jungen Mannes, der offensichtlich betrunken war, nicht beirren und nahmen ihn wegen Widerstands gegen die Amtsgewalt und Ausbruch aus dem Hausarrest fest.Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Vorbestrafte nie im Besitz eines Führerscheines war und das Fahrzeug einem nichtsahnenden Klausner gehörte, der den SUV zur Reparatur in eine Werkstatt ganz in der Nähe der Wohnung des Verdächtigen gebracht hatte. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und der 25-Jährige ins Bozner Gefängnis überstellt.

