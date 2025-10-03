Aus bisher unbekannter Ursache waren zwei Autos und ein Motorrad in der Nähe der „Agip-Tankstelle“ aufeinander aufgefahren. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220928_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Brixen trafen als erste am Unfallort ein und leisteten umgehend Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend unterstützten sie diesen bei der technischen Rettung, wie die Freiwillige Feuerwehr in einer Aussendung schreibt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220931_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nZwei Personen ins Brixner Krankenhaus gebracht<\/h3>Bei dem Unfall wurden ein Mann und eine Frau, die beiden waren auf dem Motorrad mit italienischem Kennzeichen unterwegs, verletzt – er leicht, sie erheblich. Beide wurden ins Brixner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste eine Fahrspur der Brennerstraße gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus führte. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst stand auch die Ortspolizei im Einsatz.