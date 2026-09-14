Um 10.50 Uhr wurde eine 85-jährige Frau, die auf ihrem Fahrrad in Brixen auf der Millander Seite der Mozartbrücke unterwegs war, von einem Lieferwagen erfasst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-toedlicher-unfall-mit-lieferwagen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.<\/a><BR \/><BR \/>Nur kurze Zeit darauf geschah das zweite Unglück: Eine 93-Jährige wurde in der Dantestraße angefahren und schwer verletzt. Die Frau wurde daraufhin umgehend ins Krankenhaus Brixen gebracht und befindet sich derzeit in Lebensgefahr. <BR \/><BR \/>Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Brixen, das Weiße Kreuz, die Stadtpolizei sowie die Rettungskräfte.