Eigentlich ist der 5. Dezember traditionell der Krampustag. Doch seit einigen Jahren beginnt die Zeit der furchteinflößenden Gestalten deutlich früher: Mittlerweile finden bereits ab Anfang November nahezu jedes Wochenende Krampusläufe statt. Am kommenden Samstag, dem 28. November, steht ein solcher in Leifers an.<BR \/><BR \/>„In diesem Jahr sind insgesamt elf Gruppen im Einsatz“, verrät Lukas Pfeifer. Seit knapp einem Jahr ist er Obmann der „Brontntol Tuifl“. Die Vereinsmitglieder wollten ein beinahe vergessenes Stück Leiferer Brauchtum wieder zum Leben erwecken. Ursprünglich seien die Krampusse mit dem Nikolaus vom Brantental bis zur Pfarrkirche gezogen, wo gemeinsam gebetet wurde. Der letzte überlieferte Krampuslauf fand demnach im Jahr 1938 statt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389018_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>2016 beschlossen 16 Freunde, die Krampus-Tradition in Leifers wieder aufleben zu lassen. Ein Jahr nach der Vereinsgründung fand der erste Lauf statt – damals noch in einem kleineren Rahmen. „Gerade am Anfang war es eine große Herausforderung, überhaupt Aufmerksamkeit für den Verein zu gewinnen“, erklärt Pfeifer, der seit knapp vier Jahren Mitglied der „Brontntol Tuifl“ ist.<h3>\r\nDie heurige Saison ist „besonders intensiv“<\/h3>Mittlerweile zählt der Verein 32 Mitglieder. Im vergangenen Jahr fand der Krampuslauf erstmals in der Kennedystraße statt – eine gute Entscheidung. „Mit einem derart großen Zuschauerandrang haben wir nicht gerechnet. Wir waren selbst überrascht, wie viele Menschen zum Lauf gekommen sind, waren aber umso glücklicher“, unterstreicht der Obmann.<BR \/><BR \/>Die „Brontntol Tuifl“ treiben ihr Unwesen aber nicht nur in der eigenen Stadt. Die heurige Saison ist „besonders intensiv“, wie Pfeifer erklärt: Insgesamt nehmen die Leiferer Krampusse an sieben Läufen teil. Zu den bisherigen Höhepunkten zählten die Besuche in Branzoll und Jenesien. „Besonders mit diesen beiden Gruppen haben sich über die Jahre wirklich schöne Freundschaften entwickelt“, betont der Obmann der „Brontntol Tuifl“.<h3>\r\nNeben Krampuslauf noch weitere Veranstaltungen<\/h3>Um bei den Krampussen mitmachen zu können, ist ein entsprechendes Kostüm nötig. Zur Grundausstattung gehören die Maske und das Fell. Das zunehmend beliebte Hobby ist allerdings keineswegs günstig: Sowohl Masken als auch Felle können jeweils vierstellige Geldbeträge kosten. Dafür ist das Kostüm grundsätzlich sehr langlebig. „Solange keine Schäden an der Maske entstehen, kann man sie ein Leben lang benutzen“, betont Pfeifer. „Die Felle sollten weder zu trocken noch an zu feuchten Orten gelagert werden. Außerdem sollten sie ausreichend vor Motten geschützt werden.“<BR \/><BR \/>Die Tätigkeit des Vereins besteht aber nicht nur aus dem Krampuslauf. Jedes Jahr organisieren die „Brontntol Tuifl“ auch einen Grilltag, an dem alle Mitglieder und ihre Familien teilnehmen können. „Wir sind untereinander gut befreundet“, unterstreicht Pfeifer.<BR \/><BR \/>Eine besonders wichtige Veranstaltung ist der „Feierabendbierbudel“, den der Verein jedes Jahr im Mai organisiert. Was als kleiner Getränkestand begann, ist inzwischen zu einer großen Veranstaltung geworden. Auch der Verkauf von Nikolaussäckchen, der heuer am 5. Dezember auf dem Rathausplatz stattfindet, gehört zur festen Tradition des Vereins. „Der Reinerlös wird für einen guten Zweck gespendet“, betont Pfeifer.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77315500_listbox" \/>