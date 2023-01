Brooke Shields sagt: „Ich wurde vergewaltigt“

Brooke Shields war von 1997 bis 1999 mit Andre Agassi verheiratet. - Foto: © AFP / VINCE BUCCI

Das ehemalige Supermodel gab nicht preis, wer der Vergewaltiger war, sagte aber, sie habe den Mann, den sie bereits kannte, kurz nach ihrem College-Abschluss gesehen und geglaubt, es handele sich um ein geschäftliches Treffen zu einem neuen Film.Der Mann nahm sie mit in sein Hotel und sagte ihr, er würde von dort aus ein Taxi rufen, aber stattdessen zog er sich aus und vergewaltigte sie.„Ich hatte Angst, zu ersticken“, erinnert sich Shields in dem Dokumentarfilm. „Ich habe mich nicht einmal gewehrt, ich habe mir nur gesagt: ,Bleib am Leben und lauf weg‘“.Die Enthüllung ist einer von vielen schockierenden Momenten in dem Film, der in 2 Teilen auf der Streaming-Plattform Hulu veröffentlicht wird. Der erste Teil befasst sich mit der intensiven Sexualisierung, die Shields als junges Mädchen erfuhr, einschließlich eines höchst umstrittenen Nacktfotoshootings, als sie erst 10 Jahre alt war, und ihres Auftritts als Kinderprostituierte in dem Film „Pretty Baby“ ein Jahr später.Der Film, der auf dem Festival mit Standing Ovations bedacht wurde, erzählt auch von ihrer späteren medialen Obsession mit ihrer Jungfräulichkeit, dem Alkoholismus ihrer Mutter und ihrer ersten Ehe mit dem Tennisstar Andre Agassi.