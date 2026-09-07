Bei dem Flugzeug handelte es sich nach Angaben der Rettungskräfte um eine Cessna deutscher Nationalität. An Bord befanden sich ein 63-jähriger Mann, seine 62-jährige Ehefrau und deren 20-jährige Tochter. Die Familie lebt in München.<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich während des Landevorgangs. Das Flugzeug prallte auf dem geneigten Gelände der Skipisten des Skigebiets San Valentino hart auf. Gegen 14.15 Uhr ging der Notruf über die europäische Notrufnummer 112 ein - die Besatzung des Ultraleichtflugzeugs selbst meldete den Unfall. <BR \/><BR \/>Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin die Bergrettungsstation Vallagarina des Trentiner Berg- und Höhlenrettungsdienstes sowie den Rettungshubschrauber. Wegen der exponierten Lage des Unfallortes und der guten Sichtverhältnisse konnten zwei medizinische Hubschrauber nacheinander eingesetzt werden.<BR \/><BR \/>Am Unfallort versorgten die Einsatzkräfte die drei Verletzten zunächst medizinisch und stabilisierten sie. Der am schwersten verletzte Insasse wurde als Erster mit dem Hubschrauber nach Trient geflogen. <BR \/>Anschließend brachte ein zweiter Rettungshubschrauber die beiden weiteren Insassen ins Krankenhaus. Sie waren nach ersten Angaben weniger schwer verletzt. Auch die Feuerwehr war mit Spezialkräften der SAF-Einheiten (Speleo Alpino Fluviali) vor Ort. Sie unterstützten die Rettungsarbeiten und übernahmen die Sicherung der Unfallstelle. Warum es bei der Landung zu dem heftigen Aufprall kam, war zunächst nicht bekannt.