Brücke in Massa Carrara eingestürzt

Es habe nach ersten Informationen nur Leichtverletzte gegeben, teilte das Verkehrsministerium in Rom am Mittwoch mit. Die Straße führt über einen Fluss zwischen La Spezia und Massa Carrara. 2 Kleintransporter waren auf der Brücke, als diese einstürzte, hieß es bei der Feuerwehr.Die Fahrer seien gerettet worden. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Brücke am Boden liegt. Im August 2018 war in Genua eine Autobahnbrücke eingestürzt, 43 Menschen kamen ums Leben. Seitdem wird über die vielfach marode Infrastruktur in Italien diskutiert.

apa/dpa