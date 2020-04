Brücke von Genua soll bis 21. April fertig sein

„Es hat wegen des Coronavirus einige Verzögerungen gegeben, doch bis zum 21. April sollen die Bauarbeiten fertig sein“, sagte der Bürgermeister von Genua, Marco Bucci, laut Medienangeben am Montag.Mehrere Personen, die auf der Baustelle im Einsatz sind, waren unter Quarantäne gestellt worden. Rund 500 Personen arbeiten an der Brücke, die vom Genueser Stararchitekten Renzo Piano entworfen wurde.„Diese Baustelle ist ein Symbol für das Italien, das trotz der Coronavirus-Krise weiterarbeitet. Genua hat viele Schwierigkeiten in diesen Jahren erlitten, doch die Stadt ist auferstanden und wird es auch nach der Coronavirus-Krise tun“, sagte Giovanni Toti, Präsident der Region Ligurien, zu der die Hafenstadt Genua gehört.Das 40 Meter hohe und fast 1200 Meter lange Polcevera-Viadukt, das auch Morandi-Brücke genannt wurde, war am 14. August 2018 auf einem etwa 200 Meter langen Abschnitt eingestürzt. Das Bauwerk war Teil der Autobahn 10, die als „Autostrada dei Fiori“ bekannt ist und eine wichtige Urlaubsverbindungsstraße nach Südfrankreich, in den Piemont und die Lombardei darstellt. 43 Menschen kamen beim Unglück ums Leben.

apa