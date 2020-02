Bruneck: 19-jährige Drogendealerin verhaftet

Die Carabinieri von Bruneck waren der jungen Frau schon länger auf der Spur. Die Drogendealerin, die ursprünglich aus Brixen stammt, ist fast 20 Jahre alt. Augfrund ihres unschuldigen Aussehens, blieb die junge Frau wahrscheinlich von vorherigen Kontrollen verschont.Nachdem die Carabinieri von Bruneck die Drogendealerin bereits sicher identifiziert hatten, haben sie das Mädchen für eine scheinbar harmlose Kontrolle aufgehalten. Die 19- Jährige hat den Carabinieri ihre Dokumente freiwillig übergeben, aber als sie erfuhr, dass die Kontrolle in der Kaserne stattfinden würde, verstand sie sofort was los war und brach in Tränen aus.In ihrer Tasche befanden sich mehrere Ecstasy-Tabletten, Kokain und Heroin sowie eine große Geldsumme. Anschließend durchsuchten die Carabinieri auch die Wohnung der jungen Frau: Am Ende wurden etwa 25 Gramm Kokain, 13 Gramm Heroin und 24 Ecstasy-Tabletten sowie eine elektronische Waage und fast 800Euro sichergestellt.Die Carabinieri von Bruneck gehen davon aus, dass das Mädchen, wenn es nicht verhaftet worden wäre, die Drogen auf einer Faschingsparty, oder einem Faschingsumzug verkauft hätte.Die Frau wurde vom Staatsanwalt von Bozen verhaftet und aufgrund von fehlender Vorstrafen befindet sich die 19-Jährige nun in Hausarrest.Die beschlagnahmten Drogen wurden unterdessen zur Kontrolle an das Labor nach Leifers verschickt. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, als wie schwer das Vergehen der Frau einzustufen ist. Kürzlich wurden nämlich häufiger hohe Prozentsätze von Levasimol in verschiedenen Drogen nachgewiesen. Diese gemischten Drogen werden auf dem Markt als „stärkerer Stoff“ verkauft, obwohl sie eigentlich gefährliche Nebenwirkungen für den Menschen mit sich bringen.

