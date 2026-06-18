Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 19-jähriger Mann aus Sand in Taufers. Er soll versucht haben, die Prüfung beim Motorisierungsamt in Bozen mit Hilfe technischer Geräte zu bestehen. Laut den Ermittlern hatte er sich dafür offenbar an einen 20-jährigen Vermittler gewandt. Dieser wiederum habe den Kontakt zu einer 33-jährigen Frau aus der Provinz Brescia hergestellt.<BR \/><BR \/>Die Frau soll während der Prüfung die Fragen über eine versteckte Minikamera in Echtzeit mitverfolgt und dem Kandidaten die richtigen Antworten über einen Mikro-Kopfhörer übermittelt haben. Als Gegenleistung soll der 19-Jährige 500 Euro bezahlt haben, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri griffen unmittelbar nach der bestandenen Prüfung ein und stellten dabei die verwendete Ausrüstung sicher. Beim 19-Jährigen fanden die Beamten unter anderem einen Mini-Router, einen Mikro-Kopfhörer und eine versteckte Kamera. Auch im Fahrzeug der mutmaßlichen Komplizin wurde weiteres technisches Material beschlagnahmt. Alle drei wurden angezeigt.