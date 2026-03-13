Am Mittwoch wurde die Ortspolizei Bruneck gegen 18 Uhr in die Fußgängerzone zum Tschurtschenthaler Platz gerufen. Dort hatte sich zuvor laut Aussendung der Ortspolizei ein Unfall ereignet. Passanten hatten beobachtet, wie ein Pkw auf den Musikpavillon aufgefahren war. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt, die Airbags hatten ausgelöst. <BR \/><BR \/>Der Fahrer stieg nach dem Unfall offenbar aus und entfernte sich zunächst vom Unfallort. Zeugen berichteten davon, dass der Fahrer des Unfallfahrzeugs sichtlich berauscht gewirkt habe.<h3>\r\nAlkoholtest ergab 2,41 Promille<\/h3>Kurz darauf konnte die Streife der Ortspolizei den Mann in der Reischacher Straße aufgreifen, er hatte sich am Kopf verletzt und stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Nach erster medizinischer Versorgung durch das Weiße Kreuz ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,41 Promille. Der Führerschein wurde sofort entzogen, das Fahrzeug sichergestellt und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-ueber-4-promille-gegen-verkehrsinsel-gekracht#&gid=1&pid=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, ging auch der Meraner Ortspolizei jüngst ein stark alkoholisierter Fahrzeuglenker ins Netz.