Bruneck: Brand in Hotelfachschule – Gebäude evakuiert

In einem Spind eines Umkleideraums der Schule ist um kurz vor 14 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache eine Tasche in Brand geraten. Durch den starken Rauch wurde der Feueralarm ausgelöst und das komplette Gebäude evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehr Bruneck rückte sofort aus.Beim Eintreffen der Wehrleute war das Schulpersonal bereits dabei, das Feuer zu löschen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr drang zu der Brandstelle vor, löschte das Feuer endgültig und suchte nach verletzten Menschen. Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt.Die Wehrleute entrauchten das Gebäude mit einem Überdruckbelüfter. Anschließend konnten die Schüler, Lehrpersonen und das Schulpersonal wieder zurück in das Gebäude. Nur der Bereich um der Umkleidekabine bleibt gesperrt, bis der Rauchgestank verflogen ist.Bei dem Brand entstand nur geringer Sachschaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Bruneck, die Ortspolizei und die Carabinieri.