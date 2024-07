Bruneck: Carabinieri vollstrecken Haftbefehl

Der rumänische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz fiel den Carabinieri in der Nähe des Bahnhofes auf. Bei einer Kontrolle stellten die Ermittler fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen schweren Diebstahls in Brixen und in anderen norditalienischen Provinzen sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vorlag.Der Betroffene wurde nach Abschluss der Ermittlungen auf Anordnung der zuständigen Justizbehörde an das Bozner Gefängnis überstellt, wo er eine Gesamtstrafe von einem Jahr, 11 Monaten und 26 Tagen zu verbüßen hat.