Es war am 16. November, kurz nach 18 Uhr, als der rund 60-jährige Christoph Stoll die Dantestraße überqueren wollte. Unweit der Brunecker Feuerwehrhalle wurde er dann von einem Fahrzeug erfasst und lebensgefährlich verletzt. <BR \/><BR \/> Er wurde zuerst ins Krankenhaus Bruneck gebracht und dann, aufgrund der Schwere der Verletzungen, auf die Intensivstation des Bozner Krankenhauses verlegt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246608_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doch Christoph Stoll hat es nicht geschafft: Gestern ist er auf der Intensivstation in Bozen seinen schweren Verletzungen erlegen.