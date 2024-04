Bruneck: Diebe mit 268 gestohlenen Goldzähnen geschnappt

Herkunft der Zähne ist unbekannt

Der erinnerungswürdige Einsatz geschah bereits im Oktober 2022, wurde aber erst jetzt vor dem Gericht in Bozen bekannt.2 Männer brachen das Schloss einer Wohnung in Bruneck auf, entkamen mit einer spärlichen Beute und wurden kurz darauf von den Carabinieri gestoppt. Diese wurden vom Hauseigentümer alarmiert , der vor dem Diebstahl ihr Auto fotografiert hatte, weil es ihm in der Gegend noch nie aufgefallen war.Im Kofferraum fanden die Einsatzkräfte Einbruchswerkzeug und das Stück des aufgebrochenen Schlosses sowie das Diebesgut, das dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben wurde.Doch die Überraschung kam, als die Carabinieri das Handschuhfach öffneten: Darin fanden sie eine Plastikbox mit 268 menschlichen Zähnen mit Goldfüllungen oder -kronen, deren Herkunft die Diebe nicht angeben konnten.Die 2 osteuropäischen Staatsbürger im Alter von 29 und 50 Jahren wurden wegen Einbruchsdiebstahl und - wegen der Zähne (die inzwischen beschlagnahmt wurden) - der Hehlerei angeklagt. Sie befinden sich derzeit auf freiem Fuß.