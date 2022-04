Bruneck: Drive-in Teststation wird geschlossen

Ab Mai werden nur mehr PCR-Tests - ausschließlich mit Vormerkung - am Montag, Mittwoch und Freitag von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr im alten Gerichtsgebäude am Graben in Bruneck angeboten.Antigen-Schnelltests können bei den zuständigen Apotheken und Ärzten, welche im Internetportal „Südtirol testet“ angeführt sind, durchgeführt werden.