Die jüngsten Einsätze folgen auf die große Kokainbeschlagnahmung im Ahrntal, die kürzlich zur Verhaftung eines 20-Jährigen geführt hatte.<BR \/><BR \/>Im Zuge der weiteren Maßnahmen gegen den Drogenhandel haben die Carabinieri der Station St. Vigil in Enneberg einen 46-jährigen Einheimischen angezeigt. Anlass war eine Hausdurchsuchung, bei der die Beamten zwei Haschischplatten sicherstellten. Laut Analyse des Labors für Betäubungsmittelanalysen (L.A.S.S.) hätten aus der beschlagnahmten Menge insgesamt 1.975 Dosen gewonnen werden können. Dem Mann wird Drogenbesitz zum Zweck des Handels vorgeworfen.<BR \/><BR \/>Auch die Carabinieri der Station Bruneck führten einen gezielten Einsatz gegen den Drogenhandel durch und nahmen dabei einen 21-Jährigen fest, der den Ordnungskräften bereits bekannt war. Der junge Mann war durch verdächtiges Verhalten in der Nähe eines öffentlichen Parkplatzes aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle und Personendurchsuchung fanden die Beamten zehn verkaufsfertige Kokainportionen.<BR \/><BR \/>Am gestrigen Mittwochabend entdeckten die Carabinieri schließlich ein Versteck zur Aufbewahrung von Drogen. Dieses befand sich in einem eigens geschaffenen Hohlraum innerhalb der Begrenzungsmauer eines öffentlichen Parkplatzes. Dort wurden insgesamt vierzehn Portionen Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 65 Gramm sichergestellt.