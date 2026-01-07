<BR \/>Seit der Eröffnung des Christkindlmarktes strömten tausende Besucher durch die Gassen der Stadt – Einheimische, Familien, Urlaubsgäste. <BR \/>Und die Bilanz: Während der gesamten Advents- und Weihnachtszeit wurden keine Straftaten und keine sicherheitsrelevanten Zwischenfälle registriert.<BR \/><BR \/> Die Carabinieri von Bruneck waren während der gesamten Zeit sichtbar unterwegs, sie zeigten ihre Präsenz im Stadtgebiet meist zu Fuß. Bei einer der Veranstaltungen zeigte sich der Ordnungsdienst zudem in historischer Uniform der Carabinieri. Ein bewusst gesetzter Akzent, der sich stimmig in das traditionelle Umfeld einfügte und von vielen Besuchern positiv wahrgenommen wurde.