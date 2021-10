Bruneck: Fund schwer verletzter Frau gibt Rätsel auf

Die 63-jährige Frau wohnt allein in einer der Altenwohnungen im zweiten Stock in dem der Söll-Stiftung gehörenden Haus am Kapuzinerplatz.Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Bruneck und den Notarzt musste die Frau angesichts der Schwere ihrer Verletzungen ins Krankenhaus Bozen überstellt werden.Die Verletzungen der Frau lassen die Ordnungskräfte davon ausgehen, dass es sich nicht um einen normalen Haushaltsunfall oder medizinischen Notfall handeln könnte, sondern dass sie von einem Angriff stammen könnten. Ein Unfall oder Notfall wird aber bisher auch nicht völlig ausgeschlossen.Klarheit über die Ursache der Verletzungen erhoffen sich die Ermittler von den Untersuchungen der Ärzte. Und natürlich hoffen sie, dass die Frau sich rasch von den Verletzungen erholt und Angaben machen kann. Derzeit soll die 63-Jährige jedoch im Koma liegen, weswegen eine Befragung nicht möglich ist.Unterdessen haben die Carabinieri mit Ermittlungen begonnen, insbesondere mit der Befragung der Nachbarn, die auch am heutigen Freitag noch weitergehen.Wichtig wäre zu wissen, ob jemand im Haus etwas Ungewöhnliches bemerkt hat, das die Hypothese eines Überfalles oder Angriffes auf die Frau stützt. Auch die Spurensicherung soll die Wohnung analysieren.Auf einen Raubüberfall lässt nichts schließen, es scheint nichts gestohlen worden zu sein. Auch mit den Angehörigen wird man dazu wohl noch Kontakt aufnehmen; sie sollen jedoch nicht in Südtirol wohnen.

