Bruneck: Jugendlicher überfällt Kassiererin mit Pistole

Wie Unternehmer Martin Hitthaler, der auch diese Conad-Filiale betreibt, bestätigt, fiel am späten Samstagnachmittag 2 Mitarbeiterinnen ein junger Mann auf, der das Geschäft an diesem Tag schon zum dritten Mal betrat.Als kein anderer Kunde mehr im Geschäft war, trat der junge Mann, vermummt mit tief ins Gesicht gezogener Mütze und Corona-Maske, zur Kasse und streckte der Kassierin eine Pistole entgegen. Auf Hochdeutsch verlangte er die Herausgabe des Inkassos.Der zweiten Mitarbeiterin gelang es, über den Lieferantenausgang auf der Rückseite des Geschäfts zum nur wenige Schritte entfernten Rathaus zu laufen und Alarm zu schlagen. Von der Ortspolizei aus wurden sofort die Carabinieri alarmiert.Der Räuber war inzwischen mit rund 2500 Euro geflüchtet, die er der Kassiererin abgenommen hatte.Auf seiner Flucht begegnete der Bursche 3 Zeugen, von denen ihn einer soweit erkannte, dass er ihn den Carabinieri beschreiben konnte. Eine knappe Dreiviertelstunde nach dem Überfall wurde der mutmaßliche Täter auf der Höhe der Brunecker Feuerwehrhalle gestoppt und zur Vernehmung in die Carabinierikaserne mitgenommen.Die Beute des Überfalls soll er zum Zeitpunkt seiner Verhaftung nicht bei sich getragen haben. Die Pistole hingegen konnte von den Beamten sicher gestellt werden. Es handelt sich um eine Schreckschusspistole.Über die weitere Vorgehensweise entscheidet nun das Jugendgericht.

mt/stol