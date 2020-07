Bruneck: Lkw reißt Tunnelverkleidung mit

Die Südumfahrung von Bruneck musste am heutigen Donnerstagmorgen gesperrt werden, nachdem ein österreichischer Holz-Lkw die Verkleidung im Tunnel mitgerissen hatte.Die abgerissenen Blechteile der Tunnelverkleidung stürzten auf einen Pkw. Glücklicherweise blieben die 3 Pkw-Insassen unverletzt. Der Fahrer des Lkws hatte den Unfall nicht bemerkt und ist zunächst weitergefahren, ehe er von der Verkehrspolizei gestoppt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Bruneck und der Landesstraßendienst reparieren zurzeit den Tunnel.Nachdem die Südumfahrung von Bruneck gesperrt werden musste, wird der Verkehr momentan am Beginn der Umfahrung in beide Richtungen umgeleitet. Auf der Pustertaler Staatsstraße kommt es zwischen St. Sigmund und Percha in beide Richtungen zu Kolonnenverkehr. Im Einsatz stehen die Verkehrspolizei Bruneck, die Ortspolizei und das Weiße Kreuz von Bruneck.

