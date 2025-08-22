Am Donnerstagnachmittag blieb ein Sattelschlepper mit ausländischem Kennzeichen zwischen den Mauern im Kronplatzweg in Bruneck stecken. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203354_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Mit viel Geschick und Teamarbeit wurde der Lkw aus dem engen Weg gezogen, im Bierkellerweg gewendet und anschließend über die schmale Straße Richtung Reischacherstraße zurückgeführt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203357_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/> Aufhänger und Zugmaschine des Sattelschleppers wurden leicht beschädigt, als der Lkw stecken blieb – der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203360_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>