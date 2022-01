Bruneck: Mann rastet auf Straße völlig aus – Festnahme

Der bereits aktenkundige, in Bruneck ansässige Mann, soll in der St. Lorenzner Straße unterwegs gewesen sein und dabei wahllos Passanten bedroht haben. Dabei soll er zudem gedroht haben, mit einem Feuerzeug eine Tankstelle anzuzünden. Beim Eintreffen der von den zahlreichen Augenzeugen alarmierten Carabinieri soll der Mann noch mehr ausgerastet sein.Den Ordnungshütern gelang es, den Mann zu überwältigen und in Handschellen abzuführen. Er wurde noch gestern Abend ins Gefängnis von Bozen überstellt. Die Anklagepunkte sind zahlreich und reichen von der Missachtung des Hausarrests über Sachbeschädigung am Carabinierifahrzeug bis zu Drohungen und Widerstand gegen die Staatsgewalt.

