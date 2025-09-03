Der 36-Jährige war mit einem weiteren Anhänger dieser Extremsportart, bei der mit kleineren Schirmen und hoher Geschwindigkeit nahe am Boden geflogen wird, auf der Nordseite des Kronplatzes gestartet.<BR \/><BR \/>Im Tal landete aber nur einer der beiden. Nachdem der 36-Jährige per Funk und Telefon nicht antwortete, wurde der Notruf abgesetzt. Während sich die Bergretter von AVS und Finanzwache auf den Weg machten, hörte ein Downhiller aus dem Wald Hilferufe. <BR \/><BR \/>Er gab der Landesnotrufzentrale den Standort weiter, sodass Bergrettung und Notarzthubschrauber Pelikan 2 den Verletzten rasch erreichten.<BR \/><BR \/>Er dürfte mit dem Schirm die Baumwipfel gestreift haben und in der Folge rund 20 Meter abgestürzt sein. Er hat sich schwere Verletzungen am Rücken zugezogen und wurde ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>