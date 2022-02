Bruneck: Schreck für Urlauberpaar – Kinderwagen droht abzustürzen

Es sollte ein gemütlicher Spaziergang am Schlossberg sein, den die Eltern gemeinsam mit ihrem zweijährigem Kind im Kinderwagen am späten Dienstagnachmittag machen wollten.Von der Brunecker Oberstadt waren die italienischen Urlauber Richtung Schlossberg gegangen, um dann gegen den Uhrzeigersinn dem Rundweg zu folgen. Hinter dem Schloss fanden sie sich, auch aufgrund der Wetterlage der vergangen Tage, auf einem ziemlich vereisten Weg wieder. Zudem brach – es war nach 17 Uhr - bereits die Dunkelheit ein und erschwerte die Sicht.Was dann im Detail passierte, lässt sich nur schwer rekonstruieren. Jedenfalls machte sich der Kinderwagen mit dem Kind darin selbstständig und rutschte über den Weg hinaus. Geistesgegenwärtig soll der Vater nach dem Wagen gegriffen und ihn somit halten haben können. Das Kind war im Wagen mit Sicherheitsgurten gesichert. Vater und Kind rutschten rund 2 Meter ab und wurden durch einen Baum gestoppt. Der Hang unter den dem Weg fällt rund 30 Meter bis zur Rainkirche ab – ein Sturz hätte wohl fatale Folgen gehabt.Die Mutter soll versucht haben, Mann und Kind festzuhalten und rutschte dabei ebenfalls ab. Ein selbstständiges Zurückkommen auf dem Weg soll aufgrund der Vereisung nicht mehr möglich gewesen sein. Um 17.30 Uhr wurde ein Notruf abgesetzt.Die Bergrettung wurde verständigt und rückte unverzüglich mit 2 Mann aus. Gemeinsam mit 2 weiteren Männern der Finanzwache wurden die sichtlich unter Schock stehenden Eltern und das zweijährige Kind geborgen und zurück in die Stadt begleitet.Glücklicherweise war niemand verletzt worden. Der Einsatz konnte um 18.15 Uhr beendet werden.

kd