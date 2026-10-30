Der Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw ereignete sich gegen 14 Uhr bei Kilometer 30 der Pustertaler Staatsstraße. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Drei Personen wurden verletzt; eine weitere Person erlitt tödliche Verletzungen. Für sie kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Die Südumfahrung musste in der Folge gesperrt werden, wie das Portal „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet. Autofahrer müssen mit Verzögerungen in dem betreffenden Straßenabschnitt rechnen.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen das Weiße Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Bruneck, die Straßenpolizei sowie der Notarzt.