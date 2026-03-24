<BR \/>Fünf Personen wurden bei Verkehrskontrollen wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Dabei handelte es sich um einen 41-Jährigen, der mit einem Alkoholwert von 1,35 g\/l unterwegs war, einen 60-Jährigen, der einen Lastwagen mit 1,06 g\/l lenkte, sowie einen 51-Jährigen mit 1,09 g\/l. Ebenfalls angezeigt wurden zwei 27-Jährige, die mit 1,14 g\/l beziehungsweise 1,46 g\/l am Steuer erwischt wurden.<BR \/><BR \/>Ein 48-Jähriger sei in offensichtlich betrunkenem Zustand am Steuer angetroffen worden und habe einen Alkoholtest verweigert. In diesem Fall wurden der Führerschein eingezogen und das Fahrzeug sichergestellt.<h3>\r\n21-Jähriger als Konsument gemeldet<\/h3>Ein weiterer Führerscheinentzug sowie die Beschlagnahme eines Fahrzeugs erfolgten durch die Carabinieri der Station Abtei. Eine 26-jährige Autofahrerin hatte einen Verkehrsunfall mit ausschließlich Sachschaden verursacht und stand dabei ebenfalls unter Alkoholeinfluss.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Kontrollen wurde zudem ein 21-Jähriger, der den Ordnungskräften bereits bekannt ist, bei einer Personenkontrolle mit einem Klappmesser angetroffen. Er wurde wegen unerlaubten Führens einer Waffe angezeigt.<BR \/><BR \/>Abschließend meldeten die Carabinieri der Station Bruneck einen 20-Jährigen beim Regierungskommissariat, nachdem bei ihm eine geringe Menge Haschisch für den Eigenkonsum festgestellt worden war.