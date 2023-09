Brustkrebs: „Screening zwischen 45 und 74 Jahren“

Hälfte der Fälle der Tumore treten bei Frauen auf, die außerhalb des vorgesehenen Screenings sind

Häufigkeit des Brustkrebses nimmt nicht mit 70 Jahren ab

Das Mammografie-Screening, eine wichtige Methode, um Brustkrebs bei Frauen frühzeitig zu erkennen, wird zurzeit in Südtirol in der Altersspanne zwischen 50 und 69 Jahren angeboten.„Das Problem dabei ist aber, dass über die Hälfte der Fälle der Tumore bei Frauen auftreten, die außerhalb des vorgesehenen Screenings sind“, erklärt Dr. Herbert Heidegger. In Italien seien 20 Prozent (circa 11.000 Frauen) jünger als 40 Jahre und 35 Prozent (also circa 20.000 Frauen) älter als 70 Jahre.„In der Zwischenzeit sprechen sich die meisten Fachgesellschaften für eine Erweiterung des Screenings, zunächst auch in der Altersgruppe über 70 Jahre aus. Die Häufigkeit des Brustkrebses nimmt ja nicht mit 70 Jahren ab, sondern bleibt weiterhin hoch.Die Reduktion der Sterblichkeit ist klar nachgewiesen“, berichtet der Primar. Auch bei einem Mammografie-Screening für Frauen zwischen 45 und 50 Jahren sei eine Reduktion der Sterblichkeit in vielen Studien nachweisbar.