Am Unsinnigen Donnerstag war L. C., als Seniorin bzw. Oma verkleidet, mit einigen Kollegen von einer Faschingsfeier mit dem Zug von Terlan nach Untermais gefahren. Nach einem gemeinsamen Essen trennten sich ihre Wege, und der 25-jährige, gebürtige Meraner machte sich zu Fuß auf den Weg durch die Meraner Innenstadt, um bei seinen Eltern zu übernachten. „Gegen 23 Uhr in der Sparkassenstraße, direkt aus der Galerie neben dem Fielmann-Brillengeschäft, rief jemand auf Italienisch: ‚Beschissene Trans‘“, erinnert sich der 25-Jährige. „Es ist doch Fasching, und ich trug ein Kostüm als alte Frau mit Rock. Ich antwortete auf Italienisch: ‚Was wollt ihr?‘ und ging weiter.“ <BR \/><BR \/><b>Brutal verprügelt<\/b><BR \/><BR \/>Nur einige Sekunden später, auf der Höhe des „Intimissimi“-Geschäfts, sei er dann von hinten attackiert worden. „Ein Mann schlug mir ins Gesicht, dann kam plötzlich eine zweite Person dazu. Insgesamt waren es vier Männer, aber nur zwei haben zugeschlagen“, blickt der gebürtige Meraner zurück. „Ich habe mich nicht gewehrt. Nach einigen heftigen Schlägen ließen sie dann von mir ab.“ <BR \/><BR \/> Zunächst dachte er, es sei nicht allzu schlimm. Doch in den Lauben, als er das Blut sah, das aus seinem Mund quoll, alarmierte der Verletzte die Meraner Ortspolizei. „Ich wurde versorgt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht“, erzählt der 25-Jährige. L. C. wurde entlassen, kehrte am Freitag aber wieder ins Spital zurück und wurde dann stationär aufgenommen. <BR \/><BR \/>Laut L. C. stellten die Ärzte Frakturen im Gesicht und eine kleine Hirnblutung fest. „Lebensgefahr besteht zum Glück nicht, aber Anfang der Woche muss ich operiert werden – mein Wangenknochen ist mehrfach gebrochen. Bis zur Operation kann ich nichts essen“, berichtet der Verletzte.<BR \/><BR \/><b>STF-Behauptungen nicht bestätigt<\/b><BR \/><BR \/>L. C. hat bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Der Angriff wurde von Videokameras festgehalten“, sagt er. „Die Meraner Ortspolizei hat die Aufnahmen ausgewertet und ermittelt auf Hochtouren. Sie kümmert sich wirklich intensiv um meinen Fall, wofür ich sehr dankbar bin.“ <BR \/><BR \/>Merans Ortspolizei-Kommandant Alessandro De Paoli ließ auf Anfrage zum Fall kurz und knapp wissen: „Es läuft eine gerichtspolizeiliche Ermittlung. Es können keine Informationen weitergegeben werden.“<BR \/><BR \/> Der Oberstleutnant bestätigte auch nicht die von Hannes Widmann, der für die Süd-Tiroler Freiheit im Meraner Gemeinderat sitzt, aufgestellte Behauptung, dass es sich bei den Tätern um Ausländer handle bzw. dass sie bereits identifiziert worden seien. Widmann fordert „ein scharfes Vorgehen, denn wer Gewalttaten verübt, Bürger angreift und auf Menschen einschlägt, muss die volle Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen“.