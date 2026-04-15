Die Frau versprach ihren Kunden besondere Gerichte und bot an: „Ich komme zu dir und koche dir ein Gericht, das du noch nie probiert hast.“ Ein 68-jähriger Rentner aus Venaria Reale kontaktierte sie über das Internet und lud sie zu sich nach Hause ein. Nach dem Essen fühlte er sich benommen, verwirrt und wurde kaum ansprechbar von seinem Sohn aufgefunden, der die Polizei alarmierte.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Carabinieri ergaben, dass dem Opfer offenbar heimlich Benzodiazepine ins Essen gemischt worden war. Rückstände davon wurden in einer Pastaspeise gefunden, und später auch im Blut des Mannes nachgewiesen.<BR \/><BR \/>Während der Rentner bewusstlos war, wurden Bargeld, Dokumente, Kreditkarten und eine Uhr aus seiner Wohnung gestohlen. Anschließend nutzten die Täter die gestohlenen Karten für weitere Zahlungen.<BR \/>Die Polizei konnte die Frau anhand von Überwachungskameras identifizieren. Sie fanden Bargeld, Medikamente, gestohlene Gegenstände und Hinweise auf weitere mögliche Opfer.<BR \/><BR \/>Besonders auffällig für die Ermittler: Die Frau hatte eine dauerhafte Invalidität geltend gemacht, obwohl Videoaufnahmen zeigen, dass sie sich normal bewegen konnte. Die Behörden prüfen nun, wie viele ähnliche Fälle es möglicherweise bereits gegeben hat.