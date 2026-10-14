Sie werden u.a. beschuldigt den 42-jährigen Schauspieler Davide Iacopini angegriffen zu haben, der nach einem schweren Sturz vom E-Scooter notoperiert werden musste und weiterhin auf der Intensivstation liegt. Die beiden Jugendlichen haben laut den Carabinieri die Angriffe gestanden. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri und die Stadtpolizei kamen den beiden Jugendlichen nach der Auswertung von Überwachungsvideos und Zeugenaussagen auf die Spur. Das bei den Taten verwendete schwarze Kleinstauto wurde in der Nacht zum Mittwoch bei einer Kontrolle im römischen Stadtteil Testaccio entdeckt und beschlagnahmt. Der 16-jährige Halter des Fahrzeugs ist der Sohn eines Carabiniere. Auch sein 17-jähriger Begleiter wurde angezeigt, wie die Ermittler berichteten.<BR \/><BR \/>„Wir haben es aus Spaß gemacht, uns war langweilig. Wir haben erst aufgehört, als wir von dem verletzten Schauspieler erfahren haben. Es tut uns leid“, sollen die Jugendlichen bei ihrer Vernehmung erklärt haben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372848_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Ihre Familien hätten mit den Ermittlern kooperiert und seien angesichts der Vorwürfe gegen ihre Söhne erschüttert. Die Übergriffe ereigneten sich am 4. und 5. Oktober im Stadtteil Monteverde und in angrenzenden Gebieten. Die beiden Jugendlichen sollen Fußgänger, Fahrrad- und E-Scooterfahrer nach bisherigen Erkenntnissen gestoßen, getreten oder mit einem Kunststoffrohr geschlagen haben. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Kleinstwagen. <BR \/><BR \/>Besonders schwer wurde Iacopini verletzt. Der Schauspieler aus Genua stürzte am Abend des 5. Oktober mit seinem E-Scooter und prallte gegen ein geparktes Auto, nachdem er von einem der Jugendlichen im Minicar angegriffen worden war. Wegen der schweren Kopfverletzungen musste er zweimal operiert werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb auch wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die Ermittler identifizierten die Tatverdächtigen anhand von Aufnahmen aus Überwachungskameras im Viertel. Weitere Hinweise lieferte ein Mechaniker, der an dem schwarzen Kleinstwagen rote LED-Leuchten und Aufkleber an dem Fahrzeug angebracht hatte.