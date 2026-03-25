Die Tat ereignete sich am Mittwoch vor Unterrichtsbeginn in den Fluren des Schulgebäudes. Der Jugendliche trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „Rache“ und hatte neben dem Messer auch eine Schreckschusspistole in seinem Rucksack.<BR \/><BR \/>Die 57 Jahre alte Lehrerin wurde unter anderem am Hals verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bergamo gebracht, wo sie operiert wurde. Nach Angaben der Ärzte besteht trotz der schweren Verletzungen keine Lebensgefahr. Der Schüler wurde unmittelbar nach der Tat von einem Lehrer und Schulmitarbeitern gestoppt und den Carabinieri übergeben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1293351_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Einzeltat ohne terroristischen Hintergrund. Aufgrund seines Alters ist der 13-Jährige strafrechtlich nicht verantwortlich. Bildungsminister Giuseppe Valditara erklärte, er habe mit dem Krankenhaus gesprochen, die Lehrerin sei außer Lebensgefahr. <BR \/><BR \/>Zugleich verwies er auf zunehmende Gewalt an Schulen auch international und kündigte an, das Thema bei einem Treffen der Bildungsminister zur Sprache zu bringen. Eltern beschrieben die verletzte Lehrerin als engagierte und geschätzte Pädagogin.