Brutale Übergriffe: Täter auf freiem Fuß

Die Täter konnten zwar ausnahmslos ausgeforscht und angezeigt werden, befinden sich aber bis auf Weiteres noch immer auf freiem Fuß.





In der Nacht auf Samstag wird in Kastelruth ein Wirt von einem Gast brutal niedergeschlagen und getreten, in der Nacht auf Sonntag prügeln 3 junge Männer in Meran einen Wirt krankenhausreif (mittlerweile befindet sich dieser auf dem Weg der Besserung) Am Dienstag Abend gehen 2 Männer auf einen Pfleger in der Notaufnahme des Meraner Krankenhauses los, brechen ihm mehrere Rippen (siehe eigener Artikel) In allen 3 Fällen konnten die Angreifer inzwischen ausgeforscht werden. Zwar setzte es für alle 6 Täter eine Anzeige, vorbeugende Maßnahme wurden bislang aber noch keine verhängt.

d