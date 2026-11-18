Wie berichtet, hatte eine Auseinandersetzung zwischen mutmaßlichen Drogenhändlern im November 2024 in der Verdistraße für einen 41-jährigen Marokkaner im Spital geendet. Vorausgegangen war ein Treffen mehrerer Tunesier mit dem Marokkaner in der Perathonerstraße. Gemeinsam mit seinem Bruder soll dieser sich schließlich entfernt und mit einem E-Roller Richtung Verdiplatz gefahren sein, wo es zum Übergriff kam. Sein jüngerer Bruder konnte flüchten, während der 41-Jährige mit einem Teppichmesser Schnittverletzungen im Gesicht erlitt und mit einer Fahrradkette an einem Bein schwer verletzt wurde.<BR \/><BR \/>Drei Tunesier wurden unmittelbar nach dem Angriff verhaftet, ein vierter wurde eine Woche später in der Nähe von Pescara festgenommen. Ein fünfter Tatverdächtiger wurde im Bozner Stadtzentrum gefasst. Von den fünf Beschuldigten hat bislang nur einer seine Beteiligung eingeräumt. Wie Verteidiger Nicola Nettis bestätigt, soll für ihn eine gerichtliche Einigung angestrebt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten Körperverletzung mit drei Erschwernisgründen vor.<h3>\r\nVideoaufnahmen liefern wichtige Beweise<\/h3> Der zweite Verdächtige gab hingegen an, gar nicht am Tatort gewesen zu sein: Er habe sich schon vor dem Überfall von der Gruppe getrennt und in einem Supermarkt in der Freiheitsstraße eingekauft. Die Überwachungskameras des Supermarkts haben dabei ein entscheidendes Detail eingefangen: die Farbe seiner Schuhe, die weiß waren. Aufnahmen vom Tatort zeigten, dass der Verdächtige, für den er gehalten worden war, schwarze Schuhe trug. Vorverhandlungsrichterin Giulia Rossi archivierte den Fall.<BR \/><BR \/>Videoaufnahmen sollen auch die Unschuld des dritten Beteiligten stützen: Dieser gab an, zwar am Tatort gewesen zu sein, aber nichts getan zu haben. Die Entscheidung über die Eröffnung eines Hauptverfahrens steht noch aus. Der nächste Verhandlungstag ist für den 1. Dezember angesetzt. Dann wird auch die Frage zu klären sein, ob ihn eine Mitschuld treffen könnte. Indes werden die beiden weiteren Verdächtigen von einem Pflichtverteidiger vertreten.