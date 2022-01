Brutaler Elternmord in den USA und erschreckende Parallelen zu Benno

So wie das Schicksal von Laura Perselli und Peter Neumair uns bewegte, so erging es nur wenige Monate später den Menschen in Wisconsin. Auch dort wurde ein Vater und eine Mutter auf bestialische Weise von ihrem Sohn getötet. Der Fall erinnert in vielen Zügen auf erschreckende Weise dem Elternmord, der Benno Neumair vorgeworfen wird.