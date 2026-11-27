Zu Beginn des für zwei Tage anberaumten Prozesses schilderte Staatsanwältin Ines Eichwalder, wie es aus Sicht der Anklage zu einem Mord gekommen sei: „Er hat sie am Morgen des 23. November (2025, Anm.) vorsätzlich getötet, würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit, fügte ihr Schnitte und einen Stich am Hals zu, zwängte sie dann in einen Koffer und erstickte sie damit“, fasste die Staatsanwältin zusammen.<BR \/><BR \/>Die 31-jährige Influencerin hatte die Nacht davor im Stammlokal der beiden in der Grazer Innenstadt verbracht. Auch der in Graz geborene Slowene sei dort gewesen, aber die Beziehung zwischen den beiden war schon beendet. Sie wollten sich eigentlich aus dem Weg gehen. Eichwalder schilderte, dass die Frau am Morgen nach Hause fuhr und der Angeklagte da schon in ihrer Wohnung, zu der er noch einen Schlüssel hatte, gewartet habe.<BR \/><BR \/>„Er wollte sie zur Rede stellen, es entwickelte sich ein Streit und die Situation eskalierte. Er nahm sie in den Schwitzkasten und drückte zu, bis sie bewusstlos war“, so die Anklägerin. Dann habe er auch noch ein Messer verwendet, um sie am Hals zu verletzen und würgte sie ein weiteres Mal. „Als er realisiert hat, was er getan hatte, wollte er es vertuschen und nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Die Leiche musste weg“, so Eichwalder. Daher habe er sie in einem Koffer verschwinden lassen - ebenso wie sämtliche Beweismittel wie einen Teppich und das Hundebett, die voll mit Blut waren.<BR \/><BR \/>Er holte sich auch Hilfe für das Wegschaffen der Leiche und weihte laut Anklägerin seinen Bruder und seinen Stiefvater ein. Zusammen vergruben sie den Koffer in einem Waldstück in Slowenien. Während seine Angehörigen wieder zurück nach Österreich fuhren, ließ der Beschuldigte laut Anklage auch noch die anderen Beweismittel verschwinden. Er setzte dafür sein Auto am Parkplatz eines Casinos in Spielfeld in Brand. Slowenische Beamte nahmen den damals erst 31-Jährigen fest, da nach ihm bereits gesucht wurde.<BR \/><BR \/>Die Influencerin war nämlich am Tag nach der Partynacht nicht wie vereinbart zu einem Arbeitstreffen erschienen, und Angehörige hatten Alarm geschlagen und eine Vermisstenanzeige erstattet. Die Polizei hatte bereits nach dem 31-Jährigen gesucht, weil sich der Verdacht gegen ihn erhärtete. Nach der Festnahme in Slowenien wurde der Mann nach Österreich ausgeliefert. Dort stritt er zuerst ab, mit dem Verschwinden der Grazerin zu tun zu haben. Erst als „profunde Ermittlungsergebnisse“ vorgelegt wurden, so die Staatsanwältin, gestand er, dass es zu einem Unfall gekommen sei und er die Leiche vergraben hatte.<BR \/><BR \/>Verteidiger Thomas Klein widersprach der Anklägerin: „Keinesfalls wollte er sie töten. Die Beziehung war aus, er war ausgezogen, eifersüchtig waren beide.“ Es habe sich um eine schwierige Beziehung gehandelt. Es sei ein Unfall gewesen, aber er dachte, dass ihm die Geschichte keiner glauben wird, deshalb habe er die Leiche verschwinden lassen. „Er bringt sie nach Slowenien und will, dass sie dort ihren Frieden findet“, meinte der Verteidiger.<BR \/><BR \/>Der Angeklagte, er ist Buchhalter und erschien adrett ganz in schwarz gekleidet, bekannte sich schuldig wegen der Störung der Totenruhe, nicht aber wegen des Vorwurfs des Mordes. Ruhig und eloquent schilderte er, wie sich die Beziehung mit der Frau von 2020 an über die Jahre entwickelt habe. Die Hälfte davon sei eine On-Off-Beziehung gewesen.<BR \/><BR \/>Am Morgen des 23. November 2025 sei er nach einer Phase, wo es keinen Kontakt mit der Frau gab, wieder bei ihr in der Wohnung gewesen. Es sei zu einvernehmlichem Sex gekommen, danach habe sie ihn gefragt, ob er in der Zwischenzeit schon mit anderen Frauen zusammen war. Als er das bejahte, sei sie wieder eifersüchtig geworden und alles sei eskaliert. „Sie lief in die Küche und holte ein Messer. Sie sagte, ich soll mich verpissen, sonst tue sie sich etwas an.“ Daraufhin wollte er „die Gefahr entschärfen“: „Ich wollte sie bewusstlos würgen. Ich habe das schon hundert Mal gemacht“, gab der MMA-Kampfsportler an.<BR \/><BR \/>Er nahm sie in den Schwitzkasten und würgte sie, bis sie zu Boden ging. Dann habe er gemerkt, dass sie eine Verletzung am Hals hatte. „Ich wollte die Blutung stillen und drückte zu“, gab er an, aber „ich dachte, sie ist an ihrem Blut erstickt.“ Richterin Kornelia Philipp fragte, ob er denn eine Wiederbelebung versucht habe. Das verneinte er. „Die Rettung rufen wäre angesagt gewesen“, warf die beisitzende Richterin Barbara Schwarz ein. „Ich habe die Nerven weggeworfen“, sagte er.<BR \/><BR \/>Anschließend habe er die Frau in einen Koffer gepackt. „Ich dachte, ich muss sie wenigstens beerdigen.“ Dafür brachte er sie nach Slowenien, legte sie zuerst in einem Waldstück in der Nähe des Wohnortes seiner Großmutter ab, besuchte diese dann und fuhr wieder zurück nach Graz. Am Tag danach habe er seinen Bruder und seinen Stiefvater gebeten, mit ihm, aber in getrennten Fahrzeugen, nach Slowenien zu fahren. Sie sollten ihm das Grundstück mit dem alten Haus zeigen, das der Familie gehört. Warum, habe er ihnen nicht gesagt, beteuerte er.<BR \/><BR \/>Der 32-Jährige stritt ab, Bruder und Stiefvater voll eingeweiht zu haben. Er habe sie lediglich gebeten, zwei Schaufeln und eine Spitzhacke zu besorgen und den Weg zu zeigen. Als er das Werkzeug von ihnen erhalten habe, seien die beiden wieder zurück nach Österreich gefahren, während er den Koffer vergrub. „Drei erwachsene Männer und drei Werkzeuge“, hielt Schwarz trocken fest. Der Beschuldigte blieb dabei, dass seine Angehörigen ihm nicht beim Vergraben geholfen hätten.<BR \/><BR \/>Danach kaufte er sich neue Kleidung, gab der 32-Jährige an, und fuhr mit dem Auto auf den Parkplatz des Casinos nahe der österreichischen Grenze. Dort zündete er das Fahrzeug mitsamt aller möglichen Beweismittel mit Hilfe von Benzin als Brandbeschleuniger an. Eine Videoaufnahme davon wurde im Gerichtssaal vorgespielt.