Bryan Adams nach Flug nach Italien positiv getestet

Der Sänger, der auch Fotograf ist, reiste nach Mailand, um für den Pirelli-Kalender 2022 zu werben, den er fotografiert hatte.„Ich bin gerade erst in Mailand angekommen und wurde zum zweiten Mal innerhalb eines Monats positiv auf Covid getestet. Also muss ich ins Krankenhaus. Danke für all eure Unterstützung“, schrieb er in einem Beitrag auf Instagram und zeigte ein Foto von sich mit einer Maske hinter einem Tisch. Laut Medienberichten ist er 2 Mal geimpft worden.Adams schrieb in einem Post vom 31. Oktober, dass er sich am Coronavirus infiziert, aber keine Symptome aufwies. Anschließend gab er Konzerte in Las Vegas, bevor er nach Italien reiste.

apa