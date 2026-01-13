Zwei Polizisten entdeckten das Rad in einem Zugangstunnel zu den Bahnsteigen. Auffällig war, dass es auf die Nutzung durch Erwachsene eingestellt war.<BR \/><BR \/>Die Ordnungshüter begannen zunächst mit Nachforschungen anhand der vorliegenden Diebstahlsanzeigen, jedoch ohne Erfolg.<BR \/><BR \/>Daraufhin setzten sie ihre Suche in den sozialen Medien fort. Schließlich stießen sie auf einen Beitrag der Mutter des zehnjährigen Simon, die das Fahrrad ihres Sohnes vermisst hatte.<BR \/><BR \/>Wenige Tage später konnten die Beamten dem Jungen sein Fahrrad persönlich zurückgeben.