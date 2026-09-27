Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend zwischen 22.30 und 23 Uhr. Der Junge hielt sich gemeinsam mit seinem Vater und dessen neuer Partnerin auf, als er von einem Fiat Panda erfasst wurde, den die 24-Jährige steuerte. <BR \/><BR \/>Das Kind erlitt ein Bauchtrauma und wurde zur Behandlung in das Kinderkrankenhaus Regina Margherita gebracht. Nach Angaben der Behörden besteht keine Lebensgefahr. Die Ärzte gehen von einer Genesungszeit von 30 bis 40 Tagen aus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365066_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei den ersten Ermittlungen stellte sich nach Angaben der Carabinieri heraus, dass es sich bei der Fahrerin um die frühere Partnerin des Vaters handeln soll. Nach dem Zusammenstoß soll sie weitergefahren sein, ohne anzuhalten. Die Frau wurde später von den Carabinieri ausfindig gemacht und festgenommen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und zu den Beziehungen zwischen den Beteiligten dauern an.