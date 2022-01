Bücher doppelt so teuer – Krise trifft türkischen Buchmarkt hart

Das Papier für den Buchdruck wird im Ausland gekauft und nicht in der Türkei hergestellt. Weil die türkische Lira in den vergangenen Monaten stark an Wert verloren hat, werden Preise in Euro oder Dollar für viele quasi unbezahlbar. Sektoren, die auf Importe angewiesen sind, trifft die Lira-Krise besonders hart.Die Preise für Buchpapier seien seit Beginn des Jahres um rund 120 Prozent gestiegen, jene für das für Buchdeckel benötigte Glanzpapier sogar um 250 Prozent, sagte Kocatürk. Die gestiegenen Kosten schlagen sich auf den Verkaufspreis durch, dieser hätte sich teilweise verdoppelt.In Straßenumfragen etwa beschwerten sich zuletzt auch mehrere Schüler über die steigenden Preise für Schulbücher. Die Lira-Krise macht allgemein vielen Menschen in der Türkei schwer zu schaffen, Preiserhöhungen in vielen Bereichen stehen fast an der Tagesordnung.

apa/dpa/stol