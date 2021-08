Bücherbazar in Meran: Südtirols beste Bücher zu kleinsten Preisen

Am Freitag, 3. September beginnt der „Sommerschlussverkauf“ der besten Bücher Südtirols. Am Sandplatz, im Zentrum von Meran, können bis 20. September ganztags im großen Bücherzelt die Erscheinungen der Südtiroler Verlage so günstig wie noch nie ergattert werden, bevor im Herbst der große Schwung an Neuerscheinungen kommt, erklären die Verleger im hds.Täglich von 10 bis 19 Uhr stehen Belletristik, Bildbände, Kochbücher, Zeitzeugenberichte und vieles mehr im Bücheroutlet zur Verfügung. Die Initiative der Südtiroler Verlegervereinigung im hds findet unter der Schirmherrschaft der Stadt Meran und unter den derzeit geltenden Sicherheitsbestimmungen statt. Vertreten sind die Verlage Alpha beta, Athesia-Tappeiner, Curcu Genovese, Edition Raetia und Folio.

