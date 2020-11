Bürger strömen zu den Massentests

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

350.000 Corona-Schnelltests hat das Land für das Wochenende bereit gestellt, um einen Großteil der Südtiroler Bevölkerung zu testen. Biostatistiker Markus Falk hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass die Tests bei einer hohen Beteiligung dabei helfen könnten, bald zur Normalität zurückzukehren. Am Freitagmorgen zeichnete sich in zahlreichen Gemeinden ein großes Interesse der Bevölkerung am Massen-Screening ab: Vor den Testzentren bildeten sich teilweise lange Schlangen. Es hieß also einiges an Geduld mitzubringen.Von Freitag bis Sonntag können sich die Bürger im Rahmen des landesweiten Screening kostenlos testen lassen, dazu wurden rund 600 Teststationen im ganzen Land eingerichtet. Wie genau die Tests ablaufen, hat sich STOL-Reporter Ivo Zorzi für Sie bereits am Donnerstag angeschaut.

