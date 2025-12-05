Weiters wird es Änderungen bei den Gemeindewahlen und der Zusammensetzung der Gemeindeausschüsse geben. <BR \/><BR \/>20 Prozent mehr Lohn gibt es etwa für den Bürgermeister in Waidbruck – 2,25 Prozent mehr hingegen für den Bürgermeister von Bozen: Der Vizepräsident der Region, Franz Locher, spricht von einer „gerechtfertigten Inflationsanpassung“: Schließlich seien Kompetenzen, Auftrag und Verantwortung für die Gemeindeverwalter seit Jahren ständig gestiegen. Für Gemeindenchef Dominik Oberstaller sind die Erhöhungen ein erster Schritt in die richtige Richtung: „In über 20 Jahren, während denen nichts passiert ist, hat es insgesamt über 50 Prozent Inflation gegeben.“ <BR \/><BR \/>Mit dem Begleitgesetz wurden am Donnerstag einige Änderungen am Kodex der örtlichen Körperschaften eingeführt: Kommen bei Gemeindewahlen künftig zwei Kandidaten auf die gleiche Anzahl von Stimmen, die gerade noch für den Einzug in den Gemeinderat reicht, so wird in Zukunft dem Jüngeren der Vorzug gegeben. Bisher galt der ältere Kandidat als gewählt.<h3>\r\n„Zugeständnis an die Jugend“<\/h3>„Ein Zugeständnis an die Jugend, die in die Politik einsteigen will“, meint Locher. Weiters wird die Zusammensetzung der Gemeindeausschüsse reformiert. Bis jetzt war es möglich, die Zahl der festgelegten Gemeindereferenten zu erhöhen – bei entsprechendem Beschluss des Gemeinderates. Künftig wird dies nicht mehr möglich sein. <BR \/><BR \/>Die zulässige Zahl der Referenten wird bereits vorab je nach Einwohnerzahl für alle Ausschüsse um eine „Einheit“ erhöht und die Höchstzahl der Mitglieder muss dann verbindlich in der Satzung festgeschrieben werden. Der Gemeinderat kann dann aber beschließen, weniger Referenten im Ausschuss zu ernennen. „Das Entgelt bleibt aber immer gleich“, erklärt Locher. <h3>\r\nUm wie viel wird erhöht?<\/h3>Die Sitzungsgelder der Gemeinderäte werden erhöht. Räte in Gemeinden bis 500 Einwohner erhalten künftig 50 Euro pro Sitzung, in Gemeinden mit 501 bis 2.000 Einwohner hingegen 60 Euro. 70 Euro winken den Räten in Gemeinden von 2.001 bis 3.000 Einwohner. <BR \/><BR \/>In Kommunen von 3.001 bis 10.000 Einwohner werden jeweils 80 Euro an die Räte überwiesen. 100 Euro erhalten Gemeinderäte in Kommunen von 10.001 bis 30.000 Einwohner: Leifers, Eppan, Lana, Bruneck und Brixen. Die Gemeinderäte in Meran werden hingegen mit 130 Euro pro Sitzung entlohnt. In Bozen ist eine monatliche pauschale Funktionszulage von 1200 Euro brutto für einfache Gemeinderatsmitglieder vorgesehen.