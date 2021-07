Bürgermeister: „Es gab keine Anzeichen für so eine Tat“

Harald Stauder: Die Bevölkerung ist sehr mitgenommen, zum Teil schockiert. Man konnte sich so etwas wie das, was gestern im Park des Lorenzerhofes passiert ist, einfach nicht vorstellen. 2 ältere Menschen, die im Dorf bekannt und beliebt waren, sind Opfer und Täter geworden. Für die Bevölkerung ist das ein unvorstellbares Szenario.Stauder: Dazu wissen wir im Moment nichts, aber wir haben vollstes Vertrauen in die Staatsanwaltschaft, dass diese den Fall bald lösen wird.Stauder: Mit so etwas kann man nicht rechnen. Meines Wissens hat es keine Anzeichen dafür gegeben. Der angebliche Täter war im Dorf immer wieder unterwegs, er war nicht auffällig. Er war kommunikativ mit den Menschen: Es gab also keine Anzeichen für so eine Tat, die mir bekannt wären.Stauder: Der Park ist zwar öffentlich, wird aber hauptsächlich von den Heimbewohnern und ihren Besuchern frequentiert. Dort gehen die Heimbewohner mit ihren Verwandten spazieren. Es hat einige Augenzeugen der Tat gegeben. Gestern Nachmittag wurde sofort die Notfallseelsorge hinzugezogen, um allen beizustehen, die Hilfe benötigt haben. Die Verwaltung der Stiftung Lorenzerhof ist sehr aktiv, damit alle, die Hilfe brauchen, auch Hilfe bekommen werden.Stauder: Der Park ist mit Hecken und Sträuchern gestaltet. Es gibt private Nischen, in denen man nicht so gut beobachtet werden kann. Aber der Platz, an dem die Tat passiert ist, kann vom Park aus gut eingesehen werden – von der Straße aus nicht, aber vom Park aus von mehreren Stellen her. Also haben das sicherlich viele Zeugen unmittelbar bemerkt.Stauder: Ich bin gerade in den Park hineingegangen. Er ist offen. Diese Tat war ein absoluter Einzelfall in Lana und in Südtirol. Ich glaube nicht, dass man das Kind mit dem Bade ausschütten sollte, indem man Zutrittskontrollen zu Parks einführt.Stauder: Die Söhne wurden von der Notfallseelsorge informiert. Sie werden sicherlich in den kommenden Tagen in Lana eintreffen. Sobald die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abgeschlossen hat und der Leichnam freigegeben wird, wird es zu einer Beerdigung kommen.

