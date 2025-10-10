Nach Angaben Stalzers, die inzwischen vernehmungsfähig ist, habe ihre Adoptivtochter sie im Keller mit einem Deospray und einem Feuerzeug attackiert und versucht, ihre Kleidung und Haare anzuzünden. Dabei soll das Mädchen von „Rache“ gesprochen haben – wofür genau, ist bislang unklar. Anschließend habe sie mehrfach mit Messern auf die Mutter eingestochen, <a href="https:\/\/www.bild.de\/news\/inland\/herdecke-buergermeisterin-stundenlang-im-keller-gefoltert-68e7a88ea17cb4f03352b07a" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">berichtet „Bild“.<\/a><BR \/><BR \/>Die Politikerin erlitt dabei 13 Stichverletzungen im Oberkörper sowie zahlreiche Hämatome und Schädelverletzungen. Wie sie aus dem Keller in das Wohnzimmer gelangte, wo Rettungskräfte sie schließlich fanden, bleibt bislang ungeklärt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223814_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nWidersprüchlicher Notruf<\/h3>Es war die 17-Jährige selbst, die am 7. Oktober um 12.05 Uhr den Notruf wählte. Sie schilderte, ihre Mutter sei von Unbekannten überfallen worden. Sanitäter fanden Stalzer schwer verletzt in einem Sessel. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus nach Bochum geflogen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223817_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei den Ermittlungen stießen Beamte im Rucksack des 15-jährigen Adoptivsohns auf ein Messer sowie Kleidung, die mutmaßlich der Schwester gehört und Blutspuren trägt. Zudem sollen Spurenbeseitigungsversuche in der Wohnung festgestellt worden sein.<h3>\r\nFrühere Konflikte in der Familie<\/h3>Offenbar kam es bereits im Sommer zu Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Tochter, auch mit Messerbedrohungen. Auch mit dem Sohn habe es Spannungen gegeben. Die Polizei spricht von einem „familiären Hintergrund“ der Tat.<BR \/><BR \/>Trotz der Schwere der Verletzungen sieht die Staatsanwaltschaft derzeit keinen Tatbestand des versuchten Totschlags. Da die 17-Jährige den Rettungsdienst alarmierte, werteten die Ermittler dies als „Rücktritt vom Versuch“. Deshalb wurde kein Haftbefehl beantragt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223820_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beide Adoptivkinder befinden sich inzwischen in der Obhut des Jugendamtes. Iris Stalzer, erst am 28. September zur Bürgermeisterin von Herdecke gewählt, wird weiter stationär behandelt.