<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387113_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die zuständige Eppaner Gemeindereferentin <b>Heidi Felderer<\/b> hat dem Gemeindeausschuss vorgeschlagen, die Parkgebühren im Zeitraum vom 14. Dezember 2026 bis zum 13. Februar 2027 auszusetzen. Damit soll auch ein Versprechen eingelöst werden, das der Bevölkerung im Zuge der Neuregelung der Parkplatzbewirtschaftung gegeben wurde.<BR \/><BR \/>„Mir war und ist wichtig, dass die Anliegen der Montiggler und der gesamten Eppaner Bevölkerung ernst genommen werden. Gerade im Winter soll es unkompliziert möglich sein, unser schönes Naherholungsgebiet zu besuchen und zu genießen“, betont Heidi Felderer.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387116_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Parkplatzregelung in Montiggl hat die Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr intensiv beschäftigt. Es wurde viel Arbeit investiert, um das bestehende System zu verbessern und eine möglichst gut funktionierende Lösung zu finden. Dass die vergangene Saison sehr gut verlaufen ist, freut mich deshalb besonders“, sagt Ortsvorsteherin <b>Petra Prackwieser<\/b>. Prackwieser bedankt sich in diesem Zusammenhang bei Referentin Heidi Felderer und den Mitarbeitern ihres Amtes für die Bemühungen und die gute Zusammenarbeit sowie bei Bürgermeister Lorenz Ebner für seine Unterstützung.