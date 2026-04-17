Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Freitag einen Wolf im Paznauntal im Oberland zum Abschuss freigegeben. Es wurde eine entsprechende Verordnung für den Bezirk Landeck erlassen, nachdem ein Tier wiederholt in der Nähe von Gebäuden in der Gemeinde See nachgewiesen worden war. <BR \/><BR \/>Auch das Land Oberösterreich hat am Freitag einen sogenannten Risikowolf im Mühlviertel zum Abschuss freigegeben.<BR \/>Im Paznauntal kann bis zum 10. Juni ein Wolf in besagtem Gebiet erschossen werden, teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit. Der Wolf wurde von einer Wildtierkamera aufgenommen und durch ein Rissereignis nachgewiesen. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert, hieß es.<BR \/><BR \/>Aufgrund der Regelungen der Oberösterreichischen Wolfsmanagementverordnung könne der Wolf „innerhalb des Genossenschaftsjagdgebietes St. Georgen am Walde bis einschließlich 11. Mai 2026 entnommen werden“, teilte Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) in einer Aussendung mit. Das Tier war diese Woche wiederholt in unmittelbarer Nähe eines Bauernhofes in St. Georgen am Walde gesichtet worden.