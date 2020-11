Bundesland Tirol: 741 Neuinfektionen, 4 Todesfälle

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 741 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 567 Personen wieder als genesen. Damit erhöhte sich die Zahl der aktuell Infizierten auf 6758, teilte das Land am Sonntagabend mit.