Bundesland Tirol will Problemwölfe abschießen

„Rechtliche Gratwanderung“

Im Februar will die neue Landesregierung des Bundeslandes Tirol unter Landeshauptmann Anton Mattle, die sich aus ÖVP und Sozialdemokraten zusammensetzt, das Jagdgesetz reformieren. Eine Abschuss-Verordnung soll den bisherigen Bescheid ersetzen.Der Europarechtsexperte Walter Obwexer äußert hingegen Bedenken, was den Ausschluss von Beschwerden mit aufschiebender Wirkung betrifft. „Umweltorganisationen müssen das Recht haben, die Rechtsvorschriften überprüfen zu lassen. Nach Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs ist das bei Verordnungen derzeit nicht möglich“, so Obwexer.Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler räumt ein, dass es sich um eine „rechtliche Gratwanderung“ handelt. Auf dem Spiel stehe aber die „Erhaltung der Almwirtschaft“.Landeshauptmann Mattle betont: „Wir werden alles daransetzen, den bestehenden EU-rechtlichen Rahmen für die Entnahme von Problemwölfen auszureizen“.